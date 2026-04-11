Drie appartementen onbewoonbaar na brand, winkel eronder staat blank

Drie appartementen zijn vrijdagnacht onbewoonbaar geraakt bij een brand in een appartementencomplex in het voormalige gebouw van Hout-Brox aan de Hoofdstraat in Veghel. De brand ontstond rond halftwaalf op de eerste etage, vermoedelijk in de meterkast.

Door de brand smolt de waterleiding. Hierdoor ontstond een lekkage die doorliep naar een winkel beneden. Daar ontstond aanzienlijke waterschade. De winkel kwam deels blank te staan. De hulpdiensten waren snel aanwezig en kregen het vuur onder controle.

Er zijn geen gewonden gemeld, wel werden verschillende bewoners uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. De bewoners van de drie getroffen appartementen kunnen daar voorlopig niet terecht. De andere bewoners konden in overleg met de hulpdiensten wel weer terug naar huis. De brand trok veel bekijks.