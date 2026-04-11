Navigatie overslaan

Drie appartementen onbewoonbaar na brand, winkel eronder staat blank

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 06:03
De hulpdiensten waren snel aanwezig bij de brand aan de Hoofdstraat in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Drie appartementen zijn vrijdagnacht onbewoonbaar geraakt bij een brand in een appartementencomplex in het voormalige gebouw van Hout-Brox aan de Hoofdstraat in Veghel. De brand ontstond rond halftwaalf op de eerste etage, vermoedelijk in de meterkast.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de brand smolt de waterleiding. Hierdoor ontstond een lekkage die doorliep naar een winkel beneden. Daar ontstond aanzienlijke waterschade. De winkel kwam deels blank te staan. De hulpdiensten waren snel aanwezig en kregen het vuur onder controle.

Er zijn geen gewonden gemeld, wel werden verschillende bewoners uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel.

De bewoners van de drie getroffen appartementen kunnen daar voorlopig niet terecht. De andere bewoners konden in overleg met de hulpdiensten wel weer terug naar huis. De brand trok veel bekijks.

  De brand ontstond rond halftwaalf op de eerste etage, vermoedelijk in de meterkast (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Verschillende bewoners werden uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • De brand in Veghel trok veel bekijks (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
