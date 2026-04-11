Automobilist met opvallend grote bobbel in zijn broek aangehouden in Breda

Een automobilist is zaterdagochtend aangehouden door surveillerende agenten in Breda. De man viel de agenten op omdat hij er als een haas vandoor ging toen hij hen zag, nadat iemand naar hem had gezwaaid.

De agenten kwamen erachter dat de bestuurder van de auto eerder was betrapt op handel in verdovende middelen. Daarop besloten ze hem en de auto te controleren.

De man bleek een opvallend grote bobbel in zijn broek te hebben. Hij weigerde mee te werken aan zijn fouillering. Daarop werd hij aangehouden. Hij bleek 45 ponypacks drugs - kleine, gevouwen envelopjes die specifiek worden gebruikt voor het verpakken, bewaren en verhandelen van gebruikershoeveelheden poedervormige drugs - in zijn onderbroek te hebben. Daarnaast had hij 420 euro cash bij zich.