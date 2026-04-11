Man uit Oirschot aangehouden voor steekpartij bekende horecabaas Best

De politie heeft een man van 42 uit Oirschot aangehouden die betrokken zou zijn bij de steekpartij in Best. Daar werd vrijdagochtend een bekende horecabaas neergestoken, toen hij achter een inbreker aanging. Op een terras in de buurt werd hij neergestoken.

Het slachtoffer is de eigenaar van Grand Café FF en zalencentrum Prinsenhof in Best. De uitbater was vrijdagochtend al vroeg in het zalencentrum voor de voorbereiding van een koffietafel na een uitvaart.

De verdachte probeerde vermoedelijk in te breken of iets te stelen, waarop de horecabaas hem achtervolgde. Even verderop, vlakbij Grand Café FF aan de Hoofdstraat, werd hij neergestoken.

Gevluchte man opgepakt

De verdachte sloeg op de vlucht op een fiets en is dus vrijdagavond opgepakt in zijn woning in Oirschot.

Het slachtoffer, een horecaondernemer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is een bekend gezicht in Best. Hij is al jaren uitbater van Grand Cafe FF aan de Hoofdstraat. Ook had hij vroeger een goedlopende horecazaak even buiten het centrum.

In oktober 2024 redde de ondernemer zalencentrum Prinsenhof dat failliet was gegaan. Voor veel Bestenaren een enorme opluchting omdat veel verenigingen gebruik maken van de Prinsenhof.