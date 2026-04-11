Vrouw beroofd door nepagent in Etten-Leur: 'Verschrikkelijk laf!'

Een vrouw is vrijdagmiddag beroofd aan de Lindenbleek in Etten-Leur. Dit gebeurde door iemand die zich voordeed als agent. "Verschrikkelijk laf!", benadrukt de politie Weerijs op Instagram.

Het slachtoffer werd opgebeld door een vrouw, die daarbij zich voordeed als de echte wijkagente. Ze vertelde dat een collega van haar bij de vrouw zou langskomen om waardevolle spullen veilig te stellen vanwege meerdere inbraken die in de buurt zouden hebben plaatsgevonden.

Korte tijd later, tussen kwart voor twee en halfdrie 's middags, kwam een man aan de deur die de pinpas en de sieraden van het slachtoffer meenam. Met de pinpas is vervolgens meerdere keren geld opgenomen.

De man is licht getint, wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat, is 1,75 meter lang en droeg op het moment van de beroving een baardje.