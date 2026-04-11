Navigatie overslaan

Man sticht brandjes bij appartementencomplex in Eindhoven

Vandaag om 12:40 • Aangepast vandaag om 13:49
Foto: Instagram handhaving Eindhoven-centrum.
Een man stichtte vrijdagnacht brand tegen de gevel van een appartementencomplex in Eindhoven. De man is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Handhavers werden gewaarschuwd dat de man zich ophield in de portiek van het appartementencomplex en spoedden zich die kant op. 

Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat de man meerdere vuurtjes had gesticht. Hierdoor was schade ontstaan, een raam sprong kapot. De man werd daarop aangehouden vanwege vernieling. Toen de handhavers de man fouilleerden, bleek deze een mes bij zich te hebben. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.