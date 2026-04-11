Man sticht brandjes bij appartementencomplex in Eindhoven

Een man stichtte vrijdagnacht brand tegen de gevel van een appartementencomplex in Eindhoven. De man is aangehouden en naar een politiebureau gebracht.

Handhavers werden gewaarschuwd dat de man zich ophield in de portiek van het appartementencomplex en spoedden zich die kant op.

Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat de man meerdere vuurtjes had gesticht. Hierdoor was schade ontstaan, een raam sprong kapot. De man werd daarop aangehouden vanwege vernieling. Toen de handhavers de man fouilleerden, bleek deze een mes bij zich te hebben.