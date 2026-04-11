Hard rennende stewardess favoriet voor NK, marathontoppers verbazen zich

Ze is de favoriet van de marathon van Rotterdam. De hardlopende stewardess Mikky Keetels uit Schijndel. Ze kwam dit weekend ietwat gehaast over uit Buenos Aires. Snel van Schiphol naar Rotterdam voor een persmoment, waar ook internationale marathontoppers met verbazing naar haar luisterden.

Mikky Keetels bulkt namelijk van de ambitie op de marathon, waarop ze zondag wil schitteren in Rotterdam, maar is ook fulltime stewardess. En dat blijft ze voorlopig. Als ze vertelt over trainingsweken van 180, 200 of zelfs 220 kilometer, valt naast haar de mond van Bashir Abdi open. De Belg, winnaar van olympisch zilver en brons op de marathon, verwondert zich over het verhaal van de hardlopende stewardess. "Zoveel kilometers in de week en zoveel vliegen... Dat maakt wat ik doe niet bijzonder", zegt Abdi met een lach. "Eten, slapen, trainen en repeat. Dat is wat ik doe. Hoe zij haar avontuur van het lopen beleeft, is heel speciaal. We kunnen allemaal van elkaar leren." Na de marathon van Amsterdam van afgelopen najaar zijn de status en aanpak van de Schijndelse veranderd. Zij verraste toen in de hoofdstad met een tijd van 2.31.23. Ondanks een niet optimaal ingedeelde race pakte ze NK-brons.

Volgende stap

Keetels voelde dat er meer in zat. "Dat was pas het begin", voorspelde ze. Nog altijd werkend zonder coach stippelt ze waar ook ter wereld haar eigen trainingen uit. Wel sloot ze zich aan bij een management. Dat opent deuren, bijvoorbeeld voor een eerste hoogtestage die zij later dit jaar op de planning heeft in Kenia.



"Superbizar", vindt ze het om bij hetzelfde management te zitten als topatleten. "Het is heel fijn dat zij ook echt op persoonlijk vlak kijken wat ik nodig heb, hoe ik de volgende stap kan zetten. Dat is wel echt het begin van iets serieuzers." Voorlopig staat Keetels veertiende op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Met gepaste afstand op toploopsters als drievoudig Nederlands kampioen Anne Luijten, Nienke Brinkman en zeker Sifan Hassan, met 2.13.44 in het bezit van het Europees record. Favoriet voor de Nederlandse titel

Maar al die toppers ontbreken zondag in Rotterdam. En zo is Keetels favoriet voor de Nederlandse titel, al staat plezier bij haar altijd op de eerste plaats. "Als de trainingen goed zijn gegaan, moet racen er ook echt zijn voor een lach." Die houding inspireert niet alleen haar volgers op sociale media, maar ook andere marathonlopers. De Belg Koen Naert, 36 jaar en drievoudig olympiër, vindt haar verhaal fantastisch. "Heel veel respect voor wat zij doet. Stewardess is al een superzware job." Hij probeert haar leven af te zetten tegen het strikte regime dat bij de meeste marathonlopers heilig is. "Ik moet altijd mijn trainingen goed timen: om 10 uur trainen is om 10 uur trainen. Voor haar is het een keer 7 uur, een keer 10 uur, een keer 14 uur 's middags, tussen alle vliegreizen door."