Vijf agenten bijna aangereden, politie houdt man aan na dollemansrit

Een 36-jarige automobilist uit Fijnaart is vrijdagnacht opgepakt na een politieachtervolging. Volgens de politie probeerde de man meerdere agenten aan te rijden in Roosendaal.

Agenten zagen de bestuurder 's nachts op hoge snelheid door Roosendaal rijden. Hij trok zich niets aan van het stopteken dat een agent hem gaf. Sterker nog, die moest razendsnel opzij stappen, want de automobilist passeerde hem rakelings.

Daarop besloot de politie de man te achtervolgen. De automobilist negeerde onderweg meerdere stoptekens, reed door rood, hij reed tegen het verkeer in reed en raasde over een fietspad.

De man reed nog vier andere agenten bijna aan die hem probeerden te stoppen. "Zij konden dit slechts voorkomen door weg te springen of in een auto te stappen, die vervolgens werd aangereden."

De man uit Fijnaart belandde uiteindelijk met zijn auto in een greppel langs de oprit naar de A58. Hij stapte uit en probeerde er rennend vandoor te gaan. De agenten gebruikten een stroomstootwapen om hem onder controle te krijgen. Vijf agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.