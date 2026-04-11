Snelweg A67 na ongeluk bezaaid met brokstukken, weg gedeeltelijk open
Vandaag om 13:37 • Aangepast vandaag om 14:39
Drie rijstroken van de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven zijn zaterdagmiddag rond het middaguur afgesloten bij knooppunt De Hogt na een ongeluk. De vertraging is 15 minuten.
De betrokken voertuigen staan verspreid over de weg. De weg is bezaaid met brokstukken. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen. Door de afsluiting staat er een file vanaf Eersel.
Het verkeer wordt via de uitvoegstrook langs het ongeval geleid. Rijkswaterstaat maakt de twee rijstroken schoon en herstelt de schade aan de geleiderail.
