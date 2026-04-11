Harde knallen en geschreeuw op straat en daarna vlogen auto's in brand

“We werden wakker van geschreeuw en daarna hoorden we knallen", zeggen buurtbewoners in Tilburg-Noord, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een felle brand uitbrak op een parkeerplaats aan de Perosisstraat. Vier auto’s zijn daarbij volledig uitgebrand en in totaal raakten zes voertuigen beschadigd. Zaterdagmiddag was de schade nog duidelijk zichtbaar.

De brand ontstond bij een witte Audi op de parkeerplaats. De eigenaresse werd wakker van geschreeuw op straat en hoorde een ruit springen. “Ik keek uit het raam en zag niets. Tien seconden later keek ik nog eens en toen zag ik een enorme vuurbal waarna alle de auto’s ineens in de brand stonden. Ik heb meteen 112 gebeld.”

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. De eigenaresse denkt dat het om brandstichting gaat. Maar door wie en waarom? Daarvan heeft ze geen idee: “Ik heb met niemand ruzie, dus het lijkt me geen gerichte aanslag.”

Op videobeelden, die de omwonenden hebben, is te zien hoe vier auto’s in brand staan en de vlammen zeker vier meter hoog uit de auto’s slaan. Veel buurtbewoners hoorden voorafgaand aan de brand ook een aantal harde knallen.