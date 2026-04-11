Ongeluk op A58 zorgde voor flinke vertraging

Vandaag om 14:10 • Aangepast vandaag om 16:03
Ongeluk op A58 (foto: Rijkswaterstaat).
Ongeluk op A58 (foto: Rijkswaterstaat).

De A58 richting Tilburg was zaterdagmiddag afgesloten door een ongeluk ter hoogte van Moergestel. De weg was rond drie uur 's middags weer vrij, meldde Rijkswaterstaat. 

Verkeer in de richting van Tilburg en Breda moest rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging. Vanaf knooppunt Batadorp konden automobilisten omrijden via de A2 en A65.

Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Hulpdiensten waren naar de plek op de snelweg gekomen.

Een berger kwam ter plaatse om auto's met schade af te voeren. 

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.