Ongeluk op A50: twee rijstroken dicht geweest
Vandaag om 14:32 • Aangepast vandaag om 16:03
Door een ongeluk op de A50 bij Son en Breugel waren zaterdagmiddag twee rijstroken dicht. Auto's in de richting van Oss moesten uitgaan van ongeveer een half uur vertraging. Rond drie uur 's middags was de weg weer vrij.
Een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk. Ook politieagenten waren ter plaatse. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.
Een berger heeft de voertuigen van de A50 gehaald.
