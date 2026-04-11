Navigatie overslaan

Ongeluk op A50: twee rijstroken dicht geweest

Vandaag om 14:32 • Aangepast vandaag om 16:03
Ongeluk op de A50 (foto: Rijkswaterstaat).
Door een ongeluk op de A50 bij Son en Breugel waren zaterdagmiddag twee rijstroken dicht. Auto's in de richting van Oss moesten uitgaan van ongeveer een half uur vertraging. Rond drie uur 's middags was de weg weer vrij. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk. Ook politieagenten waren ter plaatse. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Een berger heeft de voertuigen van de A50 gehaald. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.