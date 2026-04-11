Wolf gespot in Goirle 'Hij leek vermoeid en gewond aan een poot'

Er is een wolf gespot in Goirle. In de buurt van de Abcovenseweg hebben tientallen Goirlenaren het dier gezien. Elma de Werdt uit Goirle heeft de wolf korte tijd met haar telefoon gefilmd. Daarop is goed te zien dat het dier gewond is aan zijn poot en hinkend door de wijk loopt.

Wolvenkenner Johan Mees heeft aan de hand van het filmpje, bevestigd dat het geen hond is maar een echte wolf. “Het dier op het filmpje is met grote waarschijnlijkheid een wolf. Lange poten, rechte rug, korte staart en kleur van de vacht duiden op wolf.”

Gewond aan poot

Elma de Werdt zag meteen dat het een wolf was. “Veel hoger dan een gewone hond. Hij leek vermoeid en gewond aan een poot”. Johan Mees is fauna-ecoloog en werkzaam voor de rijksoverheid. Hij denkt dat de poot van de wolf gebroken is. ”Mogelijk door een aanrijding veroorzaakt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Of deze wolf het overleeft is de vraag, vanwege zijn gebroken poot wordt voedsel bemachtigen vrij lastig. Maar we weten ook dat wolven snel kunnen herstellen van een verwonding.”

Gesprek van de dag

Het is vandaag het gesprek van de dag in Goirle. De wolf moet heel wat mensen zijn tegengekomen op zijn weg. Maar waar komt hij vandaan? Johan Mees: ” Zwervende wolven worden vaker gezien. Het zijn vaak jonge wolven die hun roedel moeten verlaten en op zoek gaan naar een geschikt leefgebied. In de grensstreek met Vlaanderen worden zo nu en dan wolven waargenomen.”

Aanrijding met de wolf

Elma de Werdt was net op pad met haar eigen hond naar de hondentraining, toen ze de wolf tegenkwam. Ze probeerde de wolf te filmen, maar kwam er achter dat de telefoon op de achterkant van de auto gericht stond. Dat verklaart meteen waarom het filmpje van de wolf maar zo kort is. Een echtpaar op de fiets had nog bijna een aanrijding met de wolf, omdat hij vlak voor hun fietsen overstak.

De kans dat er nog meer filmbeelden van de wolf opduiken is groot. Want Elma zag ook drones vliegen boven het gebied. Ecoloog Johan Mees heeft liever dat mensen de wolf met rust laten: ”De wolf zoekt zijn eigen weg en zal het stedelijk gebied snel weer verlaten. Geef de wolf de ruimte en ga er niet achteraan”, wil hij nadrukkelijk laten weten.