Emotioneel moment, Frans en Mariska houden kleinzoon Jantje eindelijk vast

Vandaag om 16:12 • Aangepast vandaag om 16:45
Frans en Mariska Bauer houden kleine Jan voor het eerst vast (foto: Instagram MariskaBauer).
Frans en Mariska Bauer houden kleine Jan voor het eerst vast (foto: Instagram MariskaBauer).

Ze krijgen er tranen van in hun ogen, Frans en Mariska Bauer. Voor het eerst kunnen ze hun kleinzoon Jantje in hun armen sluiten.  Op Instagram laten ze ons meegenieten van dit emotionele moment. 

Agnes van der Straaten

"Hij is uit de couveuse, zo klein, zo kwetsbaar, maar zó sterk. Een heel bijzonder en emotioneel moment", schrijft Mariska op haar socials. Er staan een paar vertederende foto's bij van opa en oma Bauer met op hun arm een heel klein eerste kleinkind. 

Couveuse
Jan en Danique Bauer kregen kleine Jantje begin april en dat was eerder dan verwacht. Vandaar dat het baby'tje de couveuse in moest om aan te sterken. Maar vandaag mocht hij er dan toch even uit om kennis te maken met zijn op opa en oma, die ongetwijfeld een grote rol gaan spelen in zijn leven. 

"Zo’n klein mannetje en nu al zo’n groot vechtertje. Elke dag een beetje sterker", schrijft Mariska. "Wij zijn ontzettend trots op Jan en Danique. Wat doen zij het goed samen."

Naar huis
Opa en oma Bauer besluiten hun Instagrampost met de wens dat Jantje maar snel naar huis moet komen: " Wij kunnen niet wachten tot het moment dat hij lekker naar huis mag, want wij denken dat wij hem straks allebei niet meer willen loslaten."

 

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.