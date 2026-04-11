Man (36) uit Eindhoven wurgt vrouw (42) tijdens ruzie in de auto

Een 36-jarige man uit Eindhoven heeft donderdagochtend zijn partner, een 42-jarige vrouw uit België, zwaar mishandeld in zijn auto. De ruzie die in de auto ontstond escaleerde, waarna de man zijn partner wurgde en meerdere klappen gaf.

Het stel reed rond negen uur donderdagochtend over de Eindhovenseweg in Weert. Toen de ruzie uitbrak, gaf de 36-jarige man zijn partner een aantal klappen en kneep hij haar keel dicht. De vrouw slaagde er uiteindelijk in zich los te maken van de man en stapte uit de auto.

Voorbijgangers

Een aantal voorbijgangers schoten te hulp en ontfermden zich over de vrouw. Drie voorbijrijdende auto's stopten en hielpen het slachtoffer. De man besloot het hazenpad te kiezen en vluchtte weg. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de voorbijgangers, die het incident waarschijnlijk hadden zien gebeuren, al vertrokken.

Niet lang daarna werd de 36-jarige man echter opgepakt in Budel. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis vanwege haar verwondingen.

De politie is specifiek op zoek naar de voorbijgangers die zich na het incident over de vrouw hebben ontfermd.