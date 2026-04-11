Oven van crematorium vliegt in brand, verbrande greep van kist ligt buiten

Vandaag om 21:07 • Aangepast vandaag om 21:31
Links: De brandweer had de brand snel onder controle. Rechts: De verbrande handgreep van een doodskist die buiten het crematorium lag. (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.)
In het crematorium in Heeze heeft zaterdagavond kort brand gewoed. Het vuur ontstond rondom de crematieoven.

De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. Wel werd het pand geventileerd vanwege de opkomende rook.  

Zowel de brandweer als een medewerker van het crematorium konden niet met zekerheid zeggen wat precies de oorzaak van de brand was. Voor de deur van het pand lag wel een verbrande handgreep van een doodskist. 

  • Een verkoolde handgreep van een doodskist lag buiten het pand op de stoep. (Rico Vogels / Persbureau Heitink.)
  • Het pand werd nog geventileerd om de rook te verwijderen. (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.)
  • De brand ontstond rond de crematieoven van het crematorium. (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.)

