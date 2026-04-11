Oven van crematorium vliegt in brand, verbrande greep van kist ligt buiten

In het crematorium in Heeze heeft zaterdagavond kort brand gewoed. Het vuur ontstond rondom de crematieoven.

De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. Wel werd het pand geventileerd vanwege de opkomende rook.

Zowel de brandweer als een medewerker van het crematorium konden niet met zekerheid zeggen wat precies de oorzaak van de brand was. Voor de deur van het pand lag wel een verbrande handgreep van een doodskist.