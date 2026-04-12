Schuur in vlammen op in Sint-Michielsgestel

Een schuur achter een huis aan de Rooistaartstraat in Sint-Michielsgestel is zaterdagnacht in vlammen opgegaan. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de schuur.

Redactie Geschreven door

De brandweer, die net terugkwam van het blussen van een autobrand in het dorp, had het vuur snel onder controle maar het volledig blussen nam meer tijd in beslag.

De schuur was na de brand instabiel en niet meer veilig binnen te gaan, waardoor de brandweer van buitenaf moest nablussen. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. In de schuur bevond zich onder meer de technische installatie van een zwembad. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting.