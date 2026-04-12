Groep fatbikers mishandelt man en vlucht als politie hen aanspreekt

Een man is zaterdagnacht in Tilburg mishandeld door een groep van zo'n tien fatbikers. Het slachtoffer raakte gewond, maar kon nog wel zelf de politie waarschuwen.

De politie heeft de groep verdachten nog kunnen achterhalen, maar bij het aanspreken vluchtten ze. De agenten kregen uiteindelijk drie fatbikers te pakken, één is aangehouden.

Over de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend, alleen dat hij niet naar een ziekenhuis gebracht hoefde te worden.

Agente

De politie vindt het leuk om te benoemen dat een agente een van de verdachten in haar eentje te pakken kreeg. Ze sloeg de verdachte in de boeien op de grond voordat andere agenten kwamen helpen. "Dit terwijl ze twintig kilo minder had bij te zetten."