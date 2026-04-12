Slingerende automobilist van weg gehaald, man verzet zich tegen agenten
Vandaag om 10:25 • Aangepast vandaag om 12:12
Agenten van de politie Markdal in Breda haalden zondagochtend een slingerende automobilist van de weg. Ze lieten de man stoppen omdat ze vermoedden dat de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs.
Toen de automobilist stopte, weigerde hij mee te werken met de agenten. Hij schold hen uit en verzette zich ook fysiek. Uiteindelijk is hij door de agenten aangehouden en geboeid.
