Familieruzie escaleert: drie auto's op elkaar gebotst in Tilburg
Vandaag om 10:54 • Aangepast vandaag om 11:35
De ravage die zaterdagnacht ontstond met drie zwaar vernielde auto's op de Lage Witsiebaan in Tilburg is het gevolg van een ruzie tussen twee families. Dat laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten.
De bestuurders zouden volgens de woordvoerder met de auto's tegen elkaar zijn gereden en er daarna vandoor zijn gegaan. Een andere betrokken auto werd teruggevonden bij de snelweg A59.
De woordvoerder laat weten dat de betrokken families al langere tijd problemen met elkaar hebben. "Iedere keer komt dit tot een uitbarsting." De bestuurders waren zondagochtend nog altijd spoorloos.
De zwaar beschadigde auto's zijn in beslag genomen.
