Lenny Kuhr neemt emotioneel afscheid van 'Troubadour' op songfestivalfeest

Het was een mooie zaterdagavond voor Lenny Kuhr in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live. Daar trad ze voor het laatst op voor een groot publiek tijdens Eurovision in Concert. Natuurlijk met haar eigen songfestivalliedje 'De troubadour'. Tussen alle deelnemers van het songfestival van dit jaar werd Lenny geëerd. Een emotioneel moment.

De troubadour Al doet Nederland niet mee aan het songfestival dit jaar, vanwege de deelname van Israël, de preparty werd wel gewoon in Amsterdam gehouden. Alle Europese deelnemers lieten voor het eerst hun liedje live horen. Maar hoofdgast was de Nederlandse Lenny Kuhr die met De troubadour 56 jaar geleden het songfestival won.

'Hij zat zo boordevol muziek, Hij zong voor groot en klein publiek, Hij maakte blij, melancholiek, De troubadour'. Zo begint het iconisch songfestivalliedje De troubadour. Het liedje zal door Lenny Kuhr echt nog wel eens voor klein publiek gespeeld worden, maar gisteravond was het de allerlaatste keer dat ze het voor zo’n gigantisch songfestivalpubliek zong.

Het werd een latertje daar in Amsterdam, maar Lenny zit de zondagochtend, fris en fruitig weer in de auto voor een matineeoptreden in Middelbeers. Daar hebben we haar even aan de telefoon. ”Het was fantastisch. Ik was de hoofdgast die daar werd gefêteerd. De meesten zongen daar met muziekband, maar ik heb daar met drie muzikanten en zelf op gitaar, live opgetreden. Het was echt een belevenis. Ik sta niet zo vaak voor zo’n groot publiek.”

Omdat Lenny gaat verhuizen naar Israël dit jaar, is het in mei afgelopen met haar Nederlandse optredens. “Ja, het was emotioneel. De laatste maanden zijn sowieso emotioneel. Het is echt afscheid nemen. Het heeft een dubbele lading”, zegt Lenny. Toen ze 17 jaar was won ze in Eindhoven het cabaret der onbekenden. "Ik ben nu 76, dus ik zing al bijna 60 jaar professioneel. Ongelofelijk.”

Naar Israël

De zangeres maakte in februari bekend dat ze wilde stoppen met zingen en emigreren naar Israël. De reden voor haar afscheid is de verslechterde gezondheid van haar man en het feit dat het klimaat voor Joden in Nederland volgens haar niet goed meer is, zo vertelde ze eerder in een emotioneel gesprek met Omroep Brabant. Haar dochters en kleinkinderen wonen in Israël.

Bijna twee jaar geleden werd Kuhr tijdens een optreden in Waalwijk belaagd door vier pro-Palestijnse activisten. Ze scholden de zangeres uit voor terrorist en riepen dat ze schuldig was aan genocide. Een van hen klom op het podium.

Tot eind mei staat Lenny nog in het theater en daarna gaat ze zich fulltime bezighouden met de verhuizing naar Israël. “Het gaat nog zeker een maand of vijf duren voordat we weg zijn. Dat is echt een hele opgave, dat kun je niet even doen. Zo’n emigratie daar komt heel veel papierwerk bij kijken. We zijn er volop mee bezig.” Maar nu eerst naar Middelbeers, om niet voor het grote, maar voor het kleine publiek op te treden. Lenny Kuhr doet het allemaal.