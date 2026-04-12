Rikken leeft als nooit tevoren: WK brengt honderden spelers samen

Het derde ‘Wereldkampioenschap Rikken’ bracht zondag honderden enthousiaste deelnemers samen in het provinciehuis in Den Bosch. Wat ooit begon als een gezellig kaartspel is hier nu uitgegroeid tot veel meer. Het kaartspel is voor velen een traditie geworden die generaties verbindt. Vanaf vandaag staat het zelfs op de nationale immaterieel erfgoedlijst van de Unesco.

De sfeer in de zaal wordt al snel duidelijk: iedereen is fanatiek, maar er heerst een flinke dosis Brabantse gezelligheid. De 304 deelnemers, die zowel uit Nederland als België komen, strijden hier vooral om de eer. “We hebben geen geldprijzen, maar wel een mooie beker. Het gaat om het gevoel en de gezelligheid”, legt organisator Jeroen van Esch uit. Voor de start van het kampioenschap brengt commissaris van de koning Ina Adema nieuws waar alle aanwezigen een gat in de lucht van springen: Rikken staat vanaf vandaag op de nationale lijst immaterieel erfgoed van Unesco. “Mijn geluk kan niet op, ik ben ontzettend trots!”, zegt van Esch met een grijns van oor tot oor. Hij is razend enthousiast over het kaartspel. “Rikken is niet zomaar een spelletje. Het is ook een moment van verbinding, waar mensen samenkomen, praten en lachen”, vertelt hij.

Na een oefenpotje is het tijd om te beginnen: “Het toernooi is geopend!”, roept van Esch enthousiast. De blikken in de zaal worden serieuzer, want vanaf nu is het opletten geblazen, voor de tegenstander er met de winst vandoor gaat. Want even niet opletten en je loopt zo achter. “Het gaat niet zo best met drie vrouwen aan tafel. Ik word ingemaakt door het sterkere geslacht. Volgens mij spelen ze met zijn drieën onder een hoedje!”, grapt een van de deelnemers lachend. Wanneer het toernooi even bezig is, komt het karakter van Rikken verder naar boven. Aan alle tafels wordt gelachen en gekletst tussen het spelen door.

Jan doet samen met zijn drie zoons mee aan het WK Rikken. (foto: Floortje Steigenga)

Aan een van die tafels zit een vader met zijn drie zoons. “Ik heb ze samen met mijn vrouw de kneepjes van het vak geleerd”, zegt Jan, die het spel al 55 jaar speelt. Zijn zoon Frank is ook enthousiast: “De competitie zit er van jongs af aan al in tijdens het Rikken op alle vakanties.” In december deed het gezin ook al mee aan het NK. “Rikken heeft een goeie combinatie van strategisch denken en de gezelligheid eromheen. Je kunt het uren blijven spelen.” Even verderop zitten vier mannen aan een tafel in feloranje shirts met de tekst “Wa doede gij?” Ze hebben de shirts speciaal voor vandaag laten maken. Pascal, een van de spelers, vertelt: “Wij rikken al veertig jaar samen iedere woensdag. In december werden we derde op het NK en vandaag gaan we voor de hoofdprijs.”

Dit team gaat voor de hoofdprijs. (foto: Floortje Steigenga)

Ook de 27-jarige Juul is enthousiast. Ze is een van de jongste vrouwelijke deelnemers. “Ik leerde Rikken op vakantie en won daar het toernooi in het hotel. Daarna had ik de smaak te pakken!” zegt ze lachend. “Ik vind het wel leuk dat ik de leeftijd hier een beetje omlaag trek! Wat mijn betreft mogen er overal veel vaker kaartspelletjes gespeeld worden.” Met zoveel enthousiasme, nieuwe generaties die zich aan het spel verbinden én een plekje op de erfgoedlijst, lijkt de toekomst van het Rikken voorlopig in ieder geval verzekerd.