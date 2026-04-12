Nassoh redt in blessuretijd punt voor NAC bij Fortuna

NAC heeft zondag onderin de Eredivisie een nederlaag bij Fortuna Sittard ternauwernood voorkomen. Invaller Mohamed Nassoh schoot in de blessuretijd van de tweede helft van grote afstand raak: 1-1. Fortuna was na een klein uur spelen op voorsprong gekomen dankzij Kristoffer Peterson.

Het zag er in de tweede helft niet naar uit dat NAC nog een punt zou pakken. Het begin van het duel in Limburg was nog wel hoopvol voor de Brabanders. Na een goede indraaiende voorzet van Raul Paula kon André Ayew de bal in de tiende minuut van dichtbij op het doel koppen, maar keeper Luuk Koopmans redde Fortuna met een knappe redding. NAC moest kort voor rust verder zonder Lewis Holtby, die een blessure opliep na een duel met Justin Hubner. Nassoh verving hem.

Fortuna trok de wedstrijd na rust naar zich toe. De van Feyenoord gehuurde Neraysho Kasanwirjo legde de bal in de 56e minuut bij de tweede paal neer, waar de geheel vrijstaande Peterson kon scoren: 1-0.

NAC creëerde weinig en mocht Nassoh, die van ruim buiten het zestienmetergebied hard uithaalde, dankbaar zijn: 1-1.

Strijd tegen degradatie

Heel veel schiet NAC met het gelijkspel niet op. Het elftal van trainer Carl Hoefkens staat zeventiende en moet minimaal een plaats op de ranglijst stijgen om degradatie te kunnen voorkomen. De achterstand op FC Volendam is 3 punten en Excelsior en Telstar hebben 2 punten meer.

NAC kent een pittig resterend programma, met nog wedstrijden tegen Ajax (thuis), FC Utrecht (uit), sc Heerenveen (thuis) en AZ (uit).