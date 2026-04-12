Stilstaan of wegrennen? Dit moet je doen als je een wolf tegenkomt

Het was dit weekend het gesprek van de dag in Goirle, de wolf die hinkend met een gebroken poot door het dorp liep en door tientallen mensen is gezien. De gebeurtenis zorgde voor meer vragen over de wolf. Want wat moet je doen als je een wolf tegenkomt? Wolvenkenner Johan Mees weet het antwoord.

Maar toch kan het gebeuren dat je er een tegen het lijf loopt, zoals in Goirle. "Als een wolf dichter bijkomt dan is er iets wat zijn aandacht trekt", weet Johan Mees. "Dat zou een loslopende hond kunnen zijn. Want honden zijn voor wolven òf concurrenten òf een mogelijke partner. Ze zijn van dezelfde afkomst en kunnen van elkaar nageslacht krijgen, dus die vinden ze interessant. "

“Er is echt iets aan de hand met de wolf, als hij in de buurt van de mens komt”, zegt Mees. “Hij is totaal niet geïnteresseerd in mensen. Sterker nog, wolven zijn bang voor mensen.”

Het kan ook zijn dat de wolf ooit is gevoerd door mensen. Dan associeert hij mensen met voedsel en in die uitzonderlijke gevallen zou een wolf wel naar een mens toe kunnen komen.

Maar wat moet je doen, als je er een tegenkomt?

“Stilstaan”, zegt Mees beslist. “En eerst even kijken wat hij doet. Dat gaat in een split second. Ik heb wolven gezien 1,2,3 seconden en daarna rennen ze weg.”

Johan Mees denkt dat de kans heel klein is dat je hem tegenkomt, maar hij weet dat je de wolf dan moet wegjagen met weidse armgebaren en luidt geroep. “Praten, in je handen klappen en hard roepen: Hé wolf, ga weg, ga weg. Je maakt jezelf groot. En dan kiest die wolf echt eieren voor zijn geld en zorgt dat ie weg is.”

En wat moet je niet doen?

Johan Mees weet wat bij wolven niet werkt. “Dat is weglopen. Op het moment dat je dat doet, dan denkt die wolf: dat is interessant, daar zit beweging in, ik ga erachter aan. En dan word je prooi of het speeltje van de wolf.”

Er is nog één ding waar je ook aan moet denken als je een wolf ziet, zegt Johan Mees. Dat is een foto of een filmpje maken en dat doorgeven aan het wolvenmeldpunt van B12 (en natuurlijk aan Omroep Brabant) zodat zij een goed beeld krijgen van het aantal wolven in de provincie en de plek waar zij zich ophouden. Dan kunnen ze ook schapenhouders waarschuwen en eventueel gemeenten. Op dit moment lijkt het erop dat er niet één wolf zich permanent heeft gevestigd in Brabant. Ze steken af en toe wel de grens over vanuit België, maar keren ook weer terug.