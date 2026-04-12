Bestuurder rijdt middenberm in, liegt tegen agenten en heeft geen rijbewijs

Een bestuurder is zaterdagmiddag in de kraag gevat door agenten langs een N-weg in de gemeente Land van Cuijk, nadat hij met zijn auto de berm in reed. De man loog over zijn gegevens en bleek ook geen rijbewijs te hebben.

Agenten van de eenheid Land van Cuijk waren onderweg naar een melding toen ze voor hun ogen een bestuurder de middenberm in zagen rijden. Ze besloten hem direct te controleren.

Al snel bleek dat de man meerdere zaken niet op orde had. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen, reed op volledig kale banden en had geen geldig rijbewijs. Alsof dat nog niet genoeg was, gaf hij ook een vals adres op toen agenten daarnaar vroegen. De man kreeg drie bekeuringen, die binnenkort op zijn échte adres op de mat ploffen.