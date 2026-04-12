Gratis kleding en spullen weggegeven in Tilburg: 'Kijk hoe leuk!'

Veel te vaak verdwijnen spullen in de prullenbak waar een ander nog prima blij van wordt. Om daar iets aan te doen, werd zondagmiddag in Tilburg een markt georganiseerd waar ook afdankertjes van de milieustraat een tweede kans krijgen. Van speelgoed tot servies en van stoelen tot kleding: alles op de markt mocht gratis mee naar huis.

Nog voor de deuren van de markt in wijkcentrum de Symfonie in Tilburg Noord opengaan, staat er al een lange rij buiten. Eenmaal binnen slaan de gretige 'koopjesjagers' direct enthousiast hun slag.



Lisanne heeft al een hele berg verzameld. "Kijk, hoe leuk deze vesten", roept ze enthousiast. "En ik heb ook nog twee topjes, een pyjama voor mijn dochtertje en een kruk voor op haar kamer."

Het is vrijwel gelijk druk op de markt. "Het mooie vinden wij dat hier heel veel verschillende mensen komen", vertelt Saskia Peeters van welzijnsorganisatie Countour de Twern uit. De organisatie verzorgde de markt samen met het Brabants Afval Team.

"Mensen met een kleine portemonnee, maar ook mensen die vinden dat het beter voor de wereld is om niet alles nieuw te kopen. De kledingindustrie is heel vervuilend, dus waarom zou je kleren niet nog een keer gebruiken en er iemand anders blij mee maken?"

Spullen en kleding krijgen een tweede leven (Foto: Imke van de Laar)

Er wordt in het wijkcentrum in Tilburg Noord wel vaker een kledingmarkt of rommelmarkt georganiseerd. Maar het is de eerste keer dat het Brabants Afval Team ook spullen aanlevert. "Zij hebben spullen aan ons gedoneerd die naar de milieustraat zijn gebracht, maar die nog te goed waren om weg te gooien. Die mogen wij nu gratis weggeven."

Het doel van de markt is vooral om de kleding en spullen een tweede leven te geven. Voor bezoeker Remco een belangrijke reden om hier te komen. "Er zijn al zoveel spullen op de wereld. Weggooien is de laatste optie. Als er spullen zijn die nog gebruikt kunnen worden, dan neem ik die mee."

Zijn dochter Roby-Anne (7) is daar maar al te blij mee. Ze staat te stralen met een knuffel-pinguïn in haar handen. "Ik vind het heel leuk dat ik hier gratis spullen uit mag zoeken. En ik ben nog niet klaar met winkelen", besluit ze lachend.