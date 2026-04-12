Undercover politieauto ramt vluchtend voertuig, vier personen aangehouden

Vandaag om 21:08 • Aangepast vandaag om 23:11
Links: De vluchtende auto werd geramd door een undercover politieauto. Rechts: De witte verpakkingen op de motorkap van de Duitse politiewagen. (Foto: Persbureau Heitink.)
Aan de Taftstraat in Helmond zijn zondagavond vier personen aangehouden bij een politieactie. Toen agenten poolshoogte wilden nemen op een parkeerplaats, probeerden twee verdachten te vluchten in een auto. Die werd echter klemgereden door een agent in een onopvallende dienstwagen.

Ook de Duitse politie was bij de actie betrokken. Een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid zegt dat er een verdachte situatie was op de parkeerplaats van een Lidl-filiaal. 

Toen agenten op de situatie af wilden stappen, koos één van de auto’s, met daarin twee inzittenden, het hazenpad. Ze reden het terrein af en sloegen de Taftstraat op.

Auto geramd
Ver kwamen de verdachten niet. Vlak bij het terrein werd de wagen geramd en klemgereden door een onopvallende dienstauto van de Nederlandse politie.

Een van de inzittenden raakte lichtgewond. Die persoon is nagekeken door ambulancepersoneel en kon daarna alsnog worden aangehouden. Beide inzittenden van de vluchtende Renault zijn meegenomen naar het bureau.

Auto doorzocht
Op het terrein werd ook de achtergebleven blauwe Audi volledig doorzocht. Volgens de politie is er contant geld gevonden en pakketten die op drugs lijken, al wordt dat nog onderzocht.

Op beelden is te zien hoe witte pakketten op de motorkap van een Duitse onopvallende politiewagen liggen. Ook de twee personen in de blauwe Audi zijn aangehouden.

  • De vluchtende auto werd klemgereden door een onopvallende politiewagen. (Foto: Persbureau Heitink.)
  • Op de motorkap van de Duitse auto liggen witte pakketjes. Volgens de politie zijn er vermoedelijk drugs aangetroffen in de auto, alhoewel dat nog wordt onderzocht. (Foto: Persbureau Heitink.)
  • De blauwe Audi, die wel op het terrein achterbleef, werd doorzocht. Er werd geld en vermoedelijk verdovende middelen aangetroffen. (Foto: Persbureau Heitink.)
  • Vier verdachten werden aangehouden. (Foto: Persbureau Heitink.)

