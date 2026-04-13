Vier losgebroken schapen dood na aanrijding, dader gaat er vandoor

Een automobilist heeft zondag rond middernacht op het Westeinde in Waalwijk vier losgebroken schapen aangereden. De dieren liepen daar op de weg. Na de aanrijding reed de bestuurder door.

Eén schaap overleed meteen bij de aanrijding, de drie andere raakten zwaargewond. Omdat er geen dierenarts bereikbaar was, besloot de politie de dieren uit hun lijden te verlossen.

Ook de brandweer kwam naar het Westeinde: een schaap was in de sloot terechtgekomen en werd daar door de brandweer uitgehaald. Vervolgens werden de nog levende schapen bij elkaar gebracht.

De brandweer ging na hoe de schapen wisten te ontsnappen. Dit om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

De politie onderzoekt wie de eigenaar is van de schapen en probeert na te gaan wie de doorgereden automobilist is. De auto heeft waarschijnlijk aanzienlijke schade opgelopen bij de aanrijding.