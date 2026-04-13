Dode gevonden bij felle brand in huis Heeze, overburen belden 112

Vandaag om 06:20 • Aangepast vandaag om 09:25
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.


Bij een brand in een appartement aan het Berkelmanspad in Heeze is een dode gevonden. Dat meldt Brabant Alert, een samenwerkingsinitiatief tussen Brabantse veiligheidsregio's. 

De overburen van de benedenwoning zagen zondagnacht vlak voor vijf uur rook en belden 112.

Er zou sprake zijn geweest van een korte maar felle brand. Hoe die kon ontstaan, wordt onderzocht. Een politiewoordvoerder zegt dat er geen vermoeden is dat de brand met opzet is aangestoken. Een politiewoordvoerder meldt dat het slachtoffer, voor zover hij weet, als enige in het huis was.  

De brandweer meldt dat de betrokken collega's na het blussen van de brand teruggaan naar de kazerne om de brand met een  speciaal ondersteuningsteam na te bespreken:  "Dit is een standaardproces bij gebeurtenissen met impact voor onze mensen."

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.