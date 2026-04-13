Basic-Fit, met 41 vestigingen in Brabant, getroffen door grote hack

Fitnessketen Basic-Fit is getroffen door een grote hack. In meerdere landen zijn de gegevens van leden die bij de keten sporten gelekt. In Nederland betreft het volgens Basic-Fit data van ongeveer 200.000 leden. In Brabant heeft de fitnessketen 41 vestigingen.

Het gaat om lidmaatschapsinformatie, naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens die zijn gelekt. Basic-Fit bewaart geen identiteitsdocumenten van leden en er zijn geen wachtwoorden ingezien.

5,8 miljoen leden

Het datalek bij Basic-Fit treft in totaal 1 miljoen van de 5,8 miljoen leden. Eerder werd al bekend dat er in Nederland van 200.000 mensen gegevens waren buitgemaakt, maar de keten zit ook nog in vijf andere landen: België, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Duitsland.

Binnen enkele minuten gestopt

Basic-Fit laat weten de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te hebben gesteld van een ongeautoriseerde toegang tot het systeem dat bezoeken van leden aan fitnessclubs registreert. Deze ongeautoriseerde toegang werd ontdekt door de systeembewaking van het bedrijf. Volgens Basic-Fit werd de aanval binnen enkele minuten na ontdekking gestopt.

In de tussentijd waren de hackers er echter al in geslaagd om veel gegevens te downloaden, ontdekten externe beveiligingsexperts later. Onderzoek heeft tot nu toe niet aangetoond dat de gegevens ergens online zijn gezet of al zijn misbruikt. Basic-Fit laat weten de kwestie samen met externe specialisten nauwlettend te blijven volgen.

Leden krijgen een e-mail

Basic-Fit heeft al haar leden een mail gestuurd om hen te informeren over de hack. Gewaarschuwd wordt dat gedownloade gegevens kunnen worden misbruikt, bijvoorbeeld via nep-e-mails (phishing). 'Reageer nooit op e-mails of telefoongesprekken waarbij je wordt gevraagd gevoelige informatie in te voeren of op te geven, zoals wachtwoorden', waarschuwt Basic-Fit haar leden.