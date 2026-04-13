Spoor van vernieling in Moergestel: schreeuwende man vernielt 15 auto's

Een man heeft maandagochtend een spoor van vernieling aangericht in Moergestel. Hij beschadigde in zijn razernij ongeveer vijftien auto's. Op camerabeelden is te zien dat de man schreeuwt dat hij handelt in de naam van God. In de auto’s zitten grote deuken en ook sommige spiegels van auto's zijn vernield.

Vooralsnog lijkt het te gaan om ongeveer vijftien beschadigde auto’s, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. Onder andere wagens aan de Krijtestraat, Pastoor Janssenstraat, Burgemeester Bardoelstraat, Schout van de Wouwstraat en de Burgemeester Poortstraat moesten het ontgelden.

De man trok rond halfzeven maandagochtend schreeuwend door het dorp, het werd een slooptocht. Een aantal buurtbewoners ging achter de man aan, ze spraken hem aan. De vandaal ging daarop een huis binnen, waarna een buurtbewoner de politie alarmeerde. De politie kwam en pakte de verdachte even later op.