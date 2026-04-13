Bestelbus vliegt in brand op N65 na vergissing bestuurder bij het tanken

Vandaag om 12:19 • Aangepast vandaag om 13:31

Een bestelbus is maandag rond het middaguur op de N65 bij Biezenmortel in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder per ongeluk benzine in plaats van diesel had getankt. De weg was in de richting Tilburg deels dicht.

Het voertuig vloog na de foute tankbeurt in brand op de N65 bij Biezenmortel. De inzittenden, twee mannen, konden het voertuig op tijd verlaten. Er vielen geen gewonden. Wel was de brand moeilijk te blussen. Daarom werd een schuimblusvoertuig ingezet.

