Jolanda deelt leven als swinger zonder schaamte: 'Dit is wie ik ben'

Van een avond in de parenclub tot swingen en erotische feestjes: Jolanda (41) uit Breda deelt haar ervaringen zonder schaamte op haar website brabantsmeisje.nl. Met openhartige verhalen, podcasts en video’s wil ze een wereld laten zien waar volgens haar nog te vaak een verkeerd beeld van bestaat. "Geen platte seksverhalen", benadrukt ze. "Het gaat mij om de beleving, de spanning en hoe mensen zich voelen. Niet om sensatie."

"Wanneer onze glazen leeg zijn, ontstaat het vanzelf. Ik neem plaats tussen haar benen en verwen haar rustig, terwijl mijn man naast ons staat. Even later zoeken we elkaars blik weer op. Dat blijft bijzonder: samen iets delen, zelfs wanneer je met een ander bezig bent." De passage uit het verhaal Spicy Roman Toga Party van Jolanda* is een onderdeel van wat mensen kunnen verwachten op brabantsmeisje.nl. Toch is het platform veel meer dan dat. De Bredase entertaint, maar informeert vooral ook de bezoekers over haar lifestyle. "Als je zegt dat je open-minded bent, denken mensen meteen dat je met iedereen het bed induikt", vertelt ze. "Maar dat klopt gewoon niet."

"Waarom zou je maar met één iemand seks hebben?"

Die vooroordelen zorgen ervoor dat veel mensen zich stilhouden. "Ze zijn bang voor het oordeel. Terwijl er zóveel gradaties zijn. Voor de één is het een keer naar een erotisch feest, voor de ander gaat het verder. Alles daartussenin bestaat ook." Met haar website wil Jolanda vooral het taboe doorbreken dat nog altijd rond open relaties en seksualiteit hangt. Ze hoopt dat mensen een realistischer beeld krijgen van de lifestyle en zich minder snel laten leiden door vooroordelen. "Als mensen er al over gaan praten met hun partner, is dat voor mij al winst", zegt ze. Ook wil ze laten zien dat er niet één manier is: iedereen ontdekt op zijn eigen tempo wat wel en niet bij hem of haar past.

Jolanda van brabantsmeisje.nl

Zelf rolde Jolanda rond haar 25e voor het eerst een parenclub binnen. Spannend? Zeker. Maar het gevoel dat ze daar kreeg, was vooral opluchting. "Ik voelde me er vrij", zegt ze. "Geen oordeel. Dat had ik daarvoor nooit zo ervaren." Inmiddels is Jolanda tien jaar samen met haar man, met wie ze deze levensstijl deelt. Dat ging niet vanzelf. "Wij kunnen gewoon liefde en seks heel goed los zien, dus waarom zou je met één iemand maar seks hebben? Het is toch lekker met andere mensen, zo simpel is het. Ik heb een relatie met een man, maar ik vind vrouwen ook leuk." "Communicatie is alles", vervolgt ze. "Je moet blijven praten over wat goed voelt en wat niet. Anders werkt het niet." De website ontstond na een keerpunt in haar leven. Na negen jaar werken bij een swingers-datingplatform verloor Jolanda haar baan. "Ik wist even niet wat ik moest, maar ik miste die wereld enorm. Dit is wie ik ben. Dus waarom zou ik dat verstoppen?"

"Het gaat om vrijheid, vertrouwen en ontdekken."

Hoewel het onderwerp gevoelig ligt, zijn de reacties verrassend warm. "Mensen herkennen zich erin." Ook haar directe omgeving reageerde beter dan verwacht. "Mijn familie moest even wennen, maar ze steunen me. Ze zien dat dit echt bij me past." Wat Jolanda vooral wil duidelijk maken: deze lifestyle draait niet alleen om seks. "Het gaat om vrijheid, vertrouwen en ontdekken. En dat hoeft helemaal niet ver te gaan." En de toekomst? "Ik wil dit verder uitbouwen", besluit ze. "Als ik hier uiteindelijk ook mijn werk van kan maken, zou dat fantastisch zijn. Een soort influencer, ja. Maar het belangrijkste is: ik doe iets waar ik echt blij van word." *De achternaam van Jolanda is op haar verzoek weggelaten.