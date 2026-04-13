Tekort aan artsen bij UWV: meer dan een jaar wachttijd voor WIA-keuring

De wachttijd voor een WIA-keuring bij het UWV kan in Midden- en Oost-Brabant oplopen tot een jaar of langer. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en EenVandaag. Door een tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV-kantoor in Den Bosch lopen de wachttijden in deze regio veel verder op dan op andere plekken in het land.

Formeel moet een beoordeling binnen acht weken plaatsvinden, maar die termijn is met toestemming van de minister al verdubbeld. Het UWV communiceerde begin dit jaar dat het probeert binnen zestien weken te reageren, maar dat een wachttijd van zes maanden geen uitzondering is. Die termijn is in Midden- en Oost-Brabant nog verder opgelopen.

De WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) is voor mensen die langer dan twee jaar ziek zijn en deels of helemaal niet meer kunnen werken. Uit een brief afkomstig van het UWV-kantoor in Den Bosch, die in handen is van het AD en EenVandaag , blijkt dat het gemiddeld twaalf maanden kan duren voordat een beslissing over de WIA-aanvraag wordt genomen.

Tekort aan artsen

De wachttijden zijn in deze regio een stuk langer dan op andere plekken in het land, vanwege een zeer ernstig tekort aan verzekeringsartsen. Bovendien is de instroom in Midden- en Oost-Brabant hoger. Hoe dat kan is volgens een woordvoerder van het UWV niet direct te verklaren.

Toch blijft het niet bij de uitschieter in Brabant. Volgens het onderzoek van het AD en EenVandaag lopen de wachttijden in Groningen en Leeuwarden inmiddels op van een jaar tot zelfs vijftien maanden.

Zolang een aanvraag niet is goedgekeurd, krijgt een uitgevallen werknemer overigens wel een voorschot uitbetaald. Dat hoeft niet terug te worden betaald als de aanvraag wordt afgewezen.

Maatregelen

Om de wachttijden te beperken besloot de instantie dat bezwaren dit jaar nog maar zeer beperkt worden opgepakt. Hetzelfde geldt voor mensen die een herbeoordeling aanvragen, bijvoorbeeld omdat de klachten erger zijn geworden. Alleen mensen die in financiële problemen zitten, worden opnieuw gekeurd. Dit om meer verzekeringsartsen beschikbaar te hebben voor de WIA-beoordeling.

Toch zullen mensen die nu op een beoordeling wachten volgens het UWV, op korte termijn nog weinig van de prioritering merken. Volgens de instantie zijn er ook aanvullende maatregelen in het stelsel nodig om het groeiende aantal aanvragen aan te kunnen. Daarnaast moet het UWV volgens een woordvoerder zelf ook wat doen om de regionale centra beter in te richten.