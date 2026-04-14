Suresh heeft winkel met Indiase producten in Eindhoven: 'Er komt nog een'

Albert Heijn, Lidl en Jumbo zitten om de hoek, maar toch is Suresh (49) Nathani in Eindhoven helemaal niet bang voor concurrentie. Zijn supermarkt Dbanyan met producten uit India trekt genoeg klanten. Dit jaar wil hij in een andere wijk in Eindhoven nog zo’n supermarkt openen. "Deze producten vind je in Nederlandse supermarkten niet."

De winkel van Suresh is in de wijk Meerhoven te vinden. "Hier zijn veel mensen uit India. Ze werken bij ASML en Philips. Ze komen hier vooral voor kruiden, linzen en rijst", legt hij uit. Eindhoven telt 9505 inwoners die hun wortels hebben in India. "Als je naar heel Nederland kijkt, zit hier in Eindhoven een heel grote gemeenschap uit India." In 2023 nam Suresh samen met twee vrienden de supermarkt over. Hij heeft inmiddels drie vrouwen in dienst. Zijn winkel ligt vol met kruiden, linzen en zakken basmatirijst. Zelfs zakken van twintig kilo liggen klaar. In India heb je veel staten en iedere staat heeft volgens Suresh zijn eigen rijst: "Er zit verschil in grootte en smaak." Zijn producten koopt hij in bij groothandelaren en hij importeert ook uit India.

De winkel van Suresh trekt veel klanten uit India (foto: Rogier van Son).

"We maken ons eten traditioneel en authentiek klaar. Daar hebben we ingrediënten voor nodig die je hier niet hebt." Bij de vraag of het hier dan niet pittig genoeg is, begint Suresh te lachen: "Dat is waar. Wij houden van een beetje pittig."

Nederlanders komen ook in zijn winkel, maar die zijn wel ver in de minderheid. "Drie tot vier procent", schat hij. "Ze kopen rijst. Of Indiaas brood. Dat is makkelijk klaar te maken. Je hoeft het maar op te warmen." Voor Indiërs is de supermarkt een heel klein beetje alsof ze weer in India zijn: "Ze voelen zich thuis. Iedereen is heel blij, zeker als je het vergelijkt met zes tot zeven jaar geleden. Destijds waren er niet veel producten en ook weinig verse producten."

Linzen uit India in de winkel van Suresh in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Klant Sudheshna komt binnen. "Ik heb dit nodig om te overleven", zegt ze met een lach. "We proberen te integreren, maar wat betreft eten blijven we toch bij India. In Nederland gebruik je kruiden om de maaltijd op smaak te brengen, maar wij gebruiken kruiden als hoofdbestanddeel om te koken. Als je één ingrediënt mist, verpest dat de hele maaltijd. Ik kom hier bijna één keer per week." "Ik heb in verschillende landen gewoond. In Brazilië of Frankrijk was het heel moeilijk om zo’n winkel te vinden. Dan nam ik spullen uit India mee en moest ik heel zuinig doen. Als ik een lepel vol chilipoeder nodig had, pakte ik maar een vierde, want anders ging het te snel op."

De winkel met producten uit India in Meerhoven (foto: Rogier van Son).