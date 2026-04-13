Vrouw raakt zwaargewond bij aanrijding door vrachtwagen in Breda

Vandaag om 15:04 • Aangepast vandaag om 16:24

Een vrouw is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een vrachtwagen in Breda. Het ging mis op het kruispunt van de Baronielaan met de Cartier van Disselstraat. 

De vrachtwagen wilde afslaan en raakte daarbij de voetganger. Het zwaargewonde slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, maar was zichtbaar geschrokken. De politie heeft het kruispunt tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen naar de precieze oorzaak van het ongeval.

