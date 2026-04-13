Willy van de Kerkhof: 'Guus Til groeit naar WK-vorm toe'

PSV speelt de laatste vijf wedstrijden van het seizoen eigenlijk om des keizers baard. Na het binnenhalen van de titel is er voor de Eindhovenaren weinig meer te winnen dan de eer, en dat lukte dit weekend tegen Sparta in elk geval prima, vindt clubicoon Willy van de Kerkhof. "Verdiend gewonnen en gespeeld zoals een kampioen hoort te doen", zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "En Guus Til groeit naar WK-vorm toe."

Of Til ook daadwerkelijk geselecteerd gaat worden, is nog maar de vraag. Voor Willy overigens niet. "Die mag wel mee, kom op!" Toch speelde Guus Til in de beginfase een ongelukkige rol, omdat door zijn handsbal het doelpunt van Yarek Gasiorowski werd afgekeurd. "Ik vond het eigenlijk een geldig doelpunt, want hij kreeg die bal per ongeluk tegen zijn arm", zegt René. "Maar kennelijk is die regel zo." Willy vult aan: "Dan moet die regel veranderd worden."

Een andere PSV’er die veel aandacht kreeg, was Ryan Flamingo. Tijdens de huldiging van PSV oogstte hij veel kritiek door “Wie niet springt, die is een Jood” te roepen. Willy baalt daarvan. “Dat moet je niet doen. Je moet het woord Jood niet gebruiken, je kunt ook ‘Amsterdammers’ roepen. Het is ook niet goed voor het imago van de club.” Volgens Willy treft ook de begeleiders rond het elftal blaam. “Je kunt dat van tevoren bespreken, dat je bepaalde uitingen niet doet. De spelersgroep moet daar ook op letten.”

Waar PSV rustig de competitie kan uitspelen, is de strijd om de tweede plek en dus een ticket voor de Champions League nog helemaal open. Willy denkt dat NEC tweede wordt, René denkt en hoopt dat het FC Twente zal zijn, de club waar de gebroeders ook drie jaar actief waren. "Als Twente op de slotdag hier komt en nog een puntje nodig heeft, dan regelen we dat puntje wel", zegt René stellig. "Is dat geen competitievervalsing?" vraagt Willy zich af. "Nee", vindt René. "Want ik heb niks in te brengen, ik kan het alleen maar doorgeven."

Voor de rest van het seizoen geldt voor de spelers die nog naar het WK willen één devies: heel blijven. Volgens Willy is zo ook mede te verklaren dat Virgil van Dijk de laatste tijd niet goed speelt. "Ik denk dat hij zich ook een beetje spaart om fit te zijn voor zijn laatste WK." Volgens Willy zullen meer spelers dat doen. "Je houdt iets vaker in om maar niet geblesseerd te raken. Dat deden wij vroeger ook als er een WK aankwam, zeker op de training."