Duizenden vrouwen moesten baby afstaan, kabinet biedt excuses aan

Het kabinet gaat formeel excuses aanbieden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Ruim 13.000 moeders moesten in de vorige eeuw hun pasgeboren baby vaak gedwongen afstaan. Het ging meestal om ongehuwde vrouwen in instellingen zoals Moederheil in Breda en Huize De Bocht in Goirle.

Sommige vrouwen vertelden dat ze een blinddoek of kussensloop over hun gezicht kregen tijdens de bevalling, zodat ze de baby niet konden zien. De baby's kwamen terecht in tehuizen en bij adoptieouders.

In de periode 1956 tot 1984 moesten vrouwen hun pasgeboren baby afstaan onder druk van familieleden, de kerk en instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Decennia later werd pas duidelijk hoe vaak dit voorkwam en hoe groot het leed is geweest, en nog steeds is.

Onderzoek

De Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie 1956-1984 (CBAA) concludeerde afgelopen juni in het rapport Schade door Schande dat de praktijk van afstand en adoptie bij veel moeders en kinderen tot "groot verdriet, woede en vaak ook tot levenslange schade heeft geleid".

Afstandmoeders teleurgesteld

Na het verschijnen van dat rapport reageerden afstandsmoeders en -kinderen teleurgesteld. Ze misten een aanbeveling aan de overheid voor het aanbieden van excuses voor de rol van de staat. In andere landen vonden vergelijkbare praktijken plaats, maar in Australië, België, Ierland en Schotland zijn daar wel formele excuses voor aangeboden.

Nu komen die excuses er dus wel, meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze zegt wel dat er geen directe financiële consequenties aan vastzitten. De staatssecretaris wil nog voor de zomer een bijeenkomst houden waar de excuses worden uitgesproken. "Voor de getroffenen zijn excuses van de overheid een startpunt voor erkenning van dit leed", schrijft zij. Ook belooft Van Bruggen de Kamer tegen die tijd nader te informeren over maatregelen die kunnen bijdragen aan verdere erkenning en herstel van de getroffenen.

