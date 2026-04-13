Politie geheimzinnig over groot onderzoek vlakbij Eindhoven Airport

Vandaag om 17:03 • Aangepast vandaag om 17:43
Politie geheimzinnig over groot onderzoek vlakbij Eindhoven Airport (foto: SQ Vision).
Politie geheimzinnig over groot onderzoek vlakbij Eindhoven Airport (foto: SQ Vision).

De politie heeft maandag de hele dag onderzoek gedaan aan de Scherpenering in Eindhoven. De weg, die grenst aan Eindhoven Airport, werd vanaf negen uur in de ochtend afgezet met politielinten en politieauto's. De politie zegt niet om wat voor onderzoek het gaat.

Redactie

De weg werd in beide richtingen afgesloten. Halverwege de straat stond een tiental auto’s van de recherche, forensische opsporing en het NFI. Ook stond er een wagen van het Landelijk Team Opsporing Berging Identificatie (LT-OBI).

Bewoners van de straat worden op afstand gehouden en krijgen geen informatie. Journalisten, die normaal gesproken binnen de afzetting hun werk mogen doen als zij beschikken over een politieperskaart, worden geweerd.

Een woordvoerder van de politie wil niets kwijt, behalve dat er 'grondonderzoek' wordt gedaan in een lopend onderzoek.

Landelijk Team Opsporing, Berging en Identificatie is aanwezig bij het onderzoek in Eindhoven (foto: SQ Vision).
Landelijk Team Opsporing, Berging en Identificatie is aanwezig bij het onderzoek in Eindhoven (foto: SQ Vision).
Politie heeft de Scherpenering aan beide kanten afgezet.
Politie heeft de Scherpenering aan beide kanten afgezet.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.