Politie geheimzinnig over groot onderzoek vlakbij Eindhoven Airport

De politie heeft maandag de hele dag onderzoek gedaan aan de Scherpenering in Eindhoven. De weg, die grenst aan Eindhoven Airport, werd vanaf negen uur in de ochtend afgezet met politielinten en politieauto's. De politie zegt niet om wat voor onderzoek het gaat.

De weg werd in beide richtingen afgesloten. Halverwege de straat stond een tiental auto’s van de recherche, forensische opsporing en het NFI. Ook stond er een wagen van het Landelijk Team Opsporing Berging Identificatie (LT-OBI).

Bewoners van de straat worden op afstand gehouden en krijgen geen informatie. Journalisten, die normaal gesproken binnen de afzetting hun werk mogen doen als zij beschikken over een politieperskaart, worden geweerd.

Een woordvoerder van de politie wil niets kwijt, behalve dat er 'grondonderzoek' wordt gedaan in een lopend onderzoek.