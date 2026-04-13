Efteling schrapt parkeerabonnement, datalek Basic-Fit: dit gebeurde vandaag

De Efteling schrapt het parkeerabonnement, grote datalek bij Basic-Fit en darter Michael van Gerwen zingt op hardstylefestival REBiRTH. Dit is het nieuws dat je maandag gelezen moet hebben.

De Efteling schrapt het parkeerabonnement. Vanaf 15 juni betalen abonnementhouders per bezoek, met korting afhankelijk van hun type abonnement. Bestaande parkeerabonnementen blijven nog maximaal twaalf maanden geldig. De maatregel is volgens de Efteling nodig vanwege de natuurvergunning die een maximum van vijf miljoen bezoekers per jaar voorschrijft. Het park investeert in alternatieven zoals een fietsenstalling en betere busverbindingen. Lees hier het volledige verhaal:

De nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en A27 bij knooppunt Hooipolder is sinds maandagochtend vijf uur open voor verkeer. De 1,4 kilometer lange verbinding heeft geen verkeerslichten meer, waardoor verkeer vanuit Den Bosch beter doorstroomt. Vorige week picknickten nog achthonderd mensen op het asfalt tijdens een publieksevenement van Rijkswaterstaat. Check het hier.

Fitnessketen Basic-Fit is getroffen door een hack waarbij gegevens van 1 miljoen van de 5,8 miljoen leden zijn gelekt. In Nederland betreft het 200.000 mensen, in Brabant heeft de keten 41 vestigingen. De gestolen data omvatten onder meer naam- en adresgegevens, e-mailadressen en bankrekeningnummers. Basic-Fit ontdekte de aanval via systeembewaking en stopte deze binnen enkele minuten, maar hackers hadden al veel gegevens gedownload. Leden worden gewaarschuwd voor mogelijke phishing. Lees hun analyse hier:

Michael van Gerwen verraste dit weekend het publiek op hardstylefestival REBiRTH in Haaren door samen met zanger Mart Hoogkamer op te treden. De topdarter uit Vlijmen zong het nummer 'Ik ga zwemmen' voor het feestende publiek. Lees hier het artikel:

