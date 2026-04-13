Strenge regels voor jury bij worstenbroodjesstrijd: 'Geen koffie en thee'

Wie maakt dit jaar het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje? Deze week krijgen we antwoord op die vraag. Dinsdagochtend barst de strijd los bij bakkersschool Curio in Breda. Tientallen finalisten zullen proberen om aan het eind van de week met de felbegeerde titel naar huis te gaan. "Het zal voor de winnaar meteen een druk weekend worden", voorspelt voorzitter Taco Wijbenga.

Veel finalisten zullen maandagavond met de nodige spanning naar bed gaan. Voor de voorzitter van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje (LBW) geldt dat een stuk minder. Taco Wijbenga kijkt juist vooral uit naar dinsdag. Al om acht uur ’s ochtends is hij in Breda aanwezig om te controleren of alles klaarstaat voor de ontvangst van de finalisten. Tijdens de finaledag gaan in totaal zo’n veertig deelnemers aan de slag, verdeeld over verschillende categorieën. Zo wordt er gestreden om het meest innovatieve worstenbroodje, maar ook om de beste vega(n)-variant en uiteraard om de titel voor het klassieke worstenbroodje. Spanning stijgt

Vorige week kwamen vrijwel alle bakkers al langs om kennis te maken met de apparatuur waarmee ze tijdens de finale moeten werken. "Dat brengt altijd extra spanning met zich mee. Voor sommigen voelt deze wedstrijd echt als een zaak van leven en dood", vertelt de voorzitter.

Die spanning is volgens hem goed te begrijpen. "Wie het lekkerste worstenbroodje bakt, mag die titel een jaar lang dragen. Dat zorgt voor naamsbekendheid, maar ook voor lange werkdagen", legt Wijbenga uit. "De winnaar kan dit weekend waarschijnlijk extra personeel gebruiken, want veel mensen zullen meteen langs willen komen om de broodjes te proeven." Strenge regels voor de jury

De jury is een mix van professionals en speciaal getrainde liefhebbers. In totaal zijn het dertig mensen die zich over de worstenbroodjes zullen buigen. Tijdens de finaledag gelden trouwens strikte regels. Zo werken de juryleden met duidelijke beoordelingscriteria en mogen zij bijvoorbeeld twee uur vóór het proeven geen koffie of thee drinken. "Dat is belangrijk, omdat dit de smaakbeleving kan beïnvloeden." Worstenbroodjes aan boord bij KLM

Met de jaarlijkse wedstrijd wil de stichting het ambacht van het worstenbroodje levend houden. De voorzitter heeft daarnaast een grotere ambitie: hij wil de Brabantse specialiteit internationaal op de kaart zetten. "Ik zou het heel mooi vinden als er aan boord van KLM-vluchten worstenbroodjes worden uitgedeeld in plaats van een boterham met kaas", vertelt hij trots. Zelf neemt hij overigens regelmatig broodjes mee op reis. "Er gaat altijd een zak mee als ik bij familieleden in het buitenland op bezoek ga, maar ook als ik voor werk reis trek ik regelmatig een schort aan om mensen kennis te laten maken met deze Brabantse lekkernij."