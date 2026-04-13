Storing Haringvlietbrug opgelost, verkeer rijdt weer op A29
Het verkeer op de A29 bij de Haringvlietbrug kan weer doorrijden. De brug kampte rond half zeven maandagavond met een storing, waardoor de weg in beide richtingen deels dicht ging. Het verkeer liep op het hoogtepunt bijna anderhalf uur vertraging op.
Van Bergen op Zoom richting Rotterdam stond tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietburg ruim vier kilometer file. De rechterrijstrook ging dicht. Dat zorgde voor een uur vertraging.
Van Rotterdam richting Bergen op Zoom stond drie kilometer file tussen de afrit Numansdorp en de Haringvlietbrug, daar ging één rijstrook dicht. De vertraging bleek daar een stuk minder; vijf minuten. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via de A16.
Rond half acht kwam een monteur naar de brug om de storing op te lossen.