Storing Haringvlietbrug opgelost, verkeer rijdt weer op A29

Vandaag om 19:20 • Aangepast vandaag om 20:35
Storing bij Haringvlietbrug, verkeer loopt uur vertraging op (foto: Rijkswaterstaat).
Het verkeer op de A29 bij de Haringvlietbrug kan weer doorrijden. De brug kampte rond half zeven maandagavond met een storing, waardoor de weg in beide richtingen deels dicht ging. Het verkeer liep op het hoogtepunt bijna anderhalf uur vertraging op. 

Redactie

Van Bergen op Zoom richting Rotterdam stond tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietburg ruim vier kilometer file. De rechterrijstrook ging dicht. Dat zorgde voor een uur vertraging. 

Van Rotterdam richting Bergen op Zoom stond drie kilometer file tussen de afrit Numansdorp en de Haringvlietbrug, daar ging één rijstrook dicht. De vertraging bleek daar een stuk minder; vijf minuten. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via de A16. 

Rond half acht kwam een monteur naar de brug om de storing op te lossen. 

File door storing aan Haringvlietbrug (foto: Rijkswaterstaat).
