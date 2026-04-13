Station Roosendaal ontruimd na vondst van verdacht voorwerp

Het centraal station in Roosendaal is maandagavond ontruimd na de vondst van een 'onbekend object'. Dat meldt de politie. Een explosievenverkenner is ter plaatse om te onderzoeken wat het is. Het station is afgezet met linten.

De politie kreeg rond acht uur maandagavond een melding van een 'onbekend object' in een treinstel. Volgens een woordvoerder van de politie is de trein op afstand van het perron stopgezet, niet op het station zelf.

Er wordt onderzoek gedaan en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV'er) is aanwezig om te onderzoeken of het al dan niet om loos alarm gaat. Ook ProRail is erbij. De NS heeft het station ontruimd. Zij meldt dat er tot 23.00 uur geen treinen rijden van en naar station Roosendaal.

Geen vervangend vervoer voor reizigers

Volgens een woordvoerder van de NS waren er zo'n vijftig mensen die het station moesten verlaten. Er wordt geen vervangend vervoer ingezet. "We kijken hoe het onderzoek verloopt en wat dit onderzoek betekent op korte termijn", aldus de NS.

Station Roosendaal is een belangrijk knooppunt voor treinverkeer van en naar Zeeland en België.