Station weer open, verdacht pakket verder onderzocht: 'Dit hoort hier niet'
Het centraal station in Roosendaal is weer open nadat er maandagavond een verdacht pakket werd gevonden. Het is door de politie in beslag genomen en wordt verder onderzocht. Dat meldt de politie.
Een explosievenverkenner kwam ter plaatse om te onderzoeken of het al dan niet loos alarm was. Het station werd compleet afgezet met linten en het station werd ontruimd.
Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet duidelijk of het om loos alarm gaat. "Dat ding moet onderzocht worden door forensische opsporing. Dat onderzoek wordt morgen gedaan en ook de trein wordt nog verder onderzocht." De trein is verzegeld.
Hij kan niet zeggen om wat voor voorwerp het gaat. "Maar het gaat om iets dat er niet hoort. Als je een tas vindt op het station, dat kan best op een station staan. Maar nu dachten we: dit hoort hier niet en we moeten kijken of het gevaarlijk is."
Het station is weer vrijgegeven met uitzondering van het perron waar de trein staat waar het voorwerp in lag. Tot dusver kan de politie niet herleiden waar het pakket vandaan komt. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht.
De politie kreeg rond acht uur maandagavond een melding van een 'onbekend object' in een treinstel. Volgens een woordvoerder van de politie werd de trein op afstand van het perron stopgezet, niet op het station zelf.
Een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV'er) heeft onderzoek gedaan. Ook ProRail was erbij. De NS had het station ontruimd. Volgens een woordvoerder van de NS waren er zo'n vijftig mensen die het station moesten verlaten.
De verwachting is dat er rond elf uur weer treinen van en naar Roosendaal rijden.
Geen vervangend vervoer voor reizigers
Er werd geen vervangend vervoer ingezet. "We kijken hoe het onderzoek verloopt en wat dit onderzoek betekent op korte termijn", aldus de NS.
Station Roosendaal is een belangrijk knooppunt voor treinverkeer van en naar Zeeland en België.