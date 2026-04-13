Verdacht pakket wordt verder onderzocht: 'We wisten dit hoort hier niet'

Het centraal station in Roosendaal is weer open nadat er maandagavond een verdacht pakket werd gevonden. Het is door de politie in beslag genomen en wordt verder onderzocht. Dat meldt de politie.

Een explosievenverkenner kwam ter plaatse om te onderzoeken of het al dan niet loos alarm was. Het station werd compleet afgezet met linten en het station werd ontruimd.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet duidelijk of het om loos alarm gaat. "Dat ding moet onderzocht worden door forensische opsporing. Dat onderzoek wordt morgen gedaan en ook de trein wordt nog verder onderzocht." De trein is verzegeld.

Hij kan niet zeggen om wat voor voorwerp het gaat. "Maar het gaat om iets dat er niet hoort. Als je een tas vindt op het station, dat kan best op een station staan. Maar nu dachten we: dit hoort hier niet en we moeten kijken of het gevaarlijk is."