Gewonden na ongeluk op oversteekplaats Asten: auto op z'n kant in sloot
Vandaag om 06:45 • Aangepast vandaag om 07:42
Twee auto's zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op een oversteekplaats op de Heesakkerweg in Asten. Een van de auto’s belandde vervolgens in een sloot.
De inzittenden raakten bij de botsing gewond en zijn in een ambulance behandeld. De weg werd na het ongeluk volledig afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.
