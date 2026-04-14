Dichte mist in Brabant leidde tot problemen bij vliegverkeer

Het KNMI waarschuwde dinsdagochtend voor dichte mist in onze provincie. Het weerinstituut gaf daarom tot tien uur code ceel af.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had behoorlijk last van de mist. Van kwart over acht tot tien uur werden meerdere vluchten omgeleid naar Weeze of Keulen. Vertrekkende vluchten hadden tot halftien te maken met vertragingen.

Los van Brabant gold de mistwaarschuwing ook voor Limburg en het noorden van het land. Voor de rest van de dag wordt vooral zonnig en droog weer verwacht. In Brabant loopt het kwik op tot een maximum van 16 graden.