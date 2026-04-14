Best een mooi gezicht, maar niet de bedoeling deze fontein

Een kapotte waterleiding zorgde dinsdagochtend voor een spontane fontein aan de Konijnenberg in Breda. Het ging mis tijdens sloopwerkzaamheden.

De waterleiding zou zijn afgesloten, maar dat bleek niet het geval, meldt een machinist van een graafmachine. Toen hij begon met werkzaamheden in de grond, trok hij de leiding mee. Die leiding knapte vervolgens naast het terrein.

Inmiddels is de leiding afgesloten, meldt een 112-verslaggever rond halfelf.