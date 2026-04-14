Water spuit metershoog de lucht in door kapotte leiding in Breda

Vandaag om 10:31 • Aangepast vandaag om 10:55
Water spuit metershoog de lucht in door kapotte leiding in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Water spuit metershoog de lucht in door kapotte leiding in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Een kapotte waterleiding zorgde dinsdagochtend voor een spontane fontein aan de Konijnenberg in Breda. Het ging mis tijdens sloopwerkzaamheden.

Het water spoot metershoog de lucht in. Op het terrein naast de weg waar de leiding knapte, vinden dinsdag sloopwerkzaamheden plaats.

De waterleiding zou zijn afgesloten, maar dat bleek niet het geval, meldt een machinist van een graafmachine. Toen hij begon met werkzaamheden in de grond, trok hij de leiding mee. Die leiding knapte vervolgens naast het terrein.

Inmiddels is de leiding afgesloten, meldt een 112-verslaggever rond halfelf.

