Rico Verhoeven denkt kans te hebben tegen bokskampioen: 'Ik vecht anders'
Het lijkt schier onmogelijk: de ongeslagen wereldkampioen boksen verslaan in een wereldtitelgevecht, terwijl je zelf nog geen officiële wedstrijd hebt gebokst. Toch denkt Rico Verhoeven op 23 mei een kans te hebben tegen Oleksandr Usyk, tussen de piramides van Gizeh in Egypte.
Verhoeven spreekt van de grootste uitdaging uit zijn loopbaan. "Twee onbetwiste wereldkampioenen in twee verschillende disciplines. Het is prachtig dat ik deze kans krijg."
De voormalige ‘King of Kickboxing’ uit Halsteren – veertien keer wereldkampioen in die sport – heeft zich opgesloten in wat hij een ‘fighthouse’ noemt. Geen familie om zich heen, geen dagelijkse afleiding. "Twaalf weken lang alle focus op trainen, goed eten, rusten en slapen", vertelt hij. Maar er is meer. Zo ontmoet hij dinsdagavond de internationale media in Londen. "Dit is zo groot!", benadrukt hij. "Dit is een paar keer de overtreffende trap van kickboksen in een uitverkocht GelreDome."
De 39-jarige Usyk is de beste zwaargewicht van de 21e eeuw, met 24 overwinningen, waarvan negentien op knock-out. Hij verloor nog nooit een gevecht en versloeg toppers als Tyson Fury, Anthony Joshua en Daniel Dubois. Waarom zou de meest succesvolle kickbokser aller tijden, die op zoek was naar een nieuwe uitdaging, kans tegen hem maken? "Ik vecht en beweeg anders dan traditionele boksers", legt Verhoeven, die zwaarder en langer is dan zijn tegenstander, uit. "Ik ga niet veel verklappen, maar ik boks onorthodox."
"Ik ben natuurlijk geen pannenkoek."
Verhoeven zou zijn boksloopbaan eigenlijk tegen Anthony Joshua beginnen. "Maar dat ging niet door na zijn zware verkeersongeval. Ik was in december al wel aan het trainen en dacht vervolgens dat het wel cool zou zijn om tegen Usyk te vechten. Dit hebben we voorgelegd aan de promotor uit Saudi-Arabië. Hij zei meteen: we love it! Zo simpel kan het gaan. Ik ben natuurlijk ook geen pannenkoek."
Volgens veel media vraagt Usyk honderd miljoen dollar voor een gevecht. Is het dan raar om te denken dat Verhoeven tientallen miljoenen euro’s gaat overhouden aan zijn gevecht in de woestijn? "Ik mag zeker niet klagen, maar zeg daar niets over", lacht hij. "Als kickbokser heb ik echter nooit zoveel verdiend", zegt Verhoeven, die als nieuwe kampioen van de boksbond WBC in de voetsporen zou kunnen treden van Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier en Mike Tyson.
"Dat is toch niet normaal", reageert hij. "Boksen is kunst. Je hebt twaalf ronden de tijd om dingen te bedenken. Ik ben zo dankbaar dat ik deze kans krijg in een bizar decor tussen piramides. Ik ga zeker wel een paar jaar door met boksen."
De Eindhovense oud-topbokser 'Fast' Eddy Smulders verwacht geen stunt van Verhoeven: