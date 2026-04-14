Rico Verhoeven denkt kans te hebben tegen bokskampioen: 'Ik vecht anders'

Het lijkt schier onmogelijk: de ongeslagen wereldkampioen boksen verslaan in een wereldtitelgevecht, terwijl je zelf nog geen officiële wedstrijd hebt gebokst. Toch denkt Rico Verhoeven op 23 mei een kans te hebben tegen Oleksandr Usyk, tussen de piramides van Gizeh in Egypte.

Verhoeven spreekt van de grootste uitdaging uit zijn loopbaan. "Twee onbetwiste wereldkampioenen in twee verschillende disciplines. Het is prachtig dat ik deze kans krijg." De voormalige ‘King of Kickboxing’ uit Halsteren – veertien keer wereldkampioen in die sport – heeft zich opgesloten in wat hij een ‘fighthouse’ noemt. Geen familie om zich heen, geen dagelijkse afleiding. "Twaalf weken lang alle focus op trainen, goed eten, rusten en slapen", vertelt hij. Maar er is meer. Zo ontmoet hij dinsdagavond de internationale media in Londen. "Dit is zo groot!", benadrukt hij. "Dit is een paar keer de overtreffende trap van kickboksen in een uitverkocht GelreDome."

De 39-jarige Usyk is de beste zwaargewicht van de 21e eeuw, met 24 overwinningen, waarvan negentien op knock-out. Hij verloor nog nooit een gevecht en versloeg toppers als Tyson Fury, Anthony Joshua en Daniel Dubois. Waarom zou de meest succesvolle kickbokser aller tijden, die op zoek was naar een nieuwe uitdaging, kans tegen hem maken? "Ik vecht en beweeg anders dan traditionele boksers", legt Verhoeven, die zwaarder en langer is dan zijn tegenstander, uit. "Ik ga niet veel verklappen, maar ik boks onorthodox."

"Ik ben natuurlijk geen pannenkoek."