Mysterieus politieonderzoek bij Eindhoven Airport gaat door

Ook dinsdagochtend doet de politie onderzoek aan de Scherpenering in Eindhoven. Er wordt onder meer gegraven met een graafmachine. De politie wil nog steeds niet zeggen waar het onderzoek precies om gaat.

Het onderzoek vindt plaats in de buurt van Eindhoven Airport. Volgens een rechercheur is zowel de regionale als landelijke politie betrokken bij het onderzoek.

Er is dinsdag een gat gegraven in de grond van zeker drie bij vier meter groot. Een betrokken coördinator van het mysterieuze onderzoek zegt ter plaatse dat er nog niets is gevonden. Sinds twaalf uur 's middags wordt het gat weer dichtgemaakt met opgegraven zand.

Groot onderzoek en groot mysterie

De weg, die grenst aan Eindhoven Airport, is net als maandag in beide richtingen afgezet met politielinten en politieauto’s. Er zijn zo’n acht mensen ter plaatse, zowel van de politie als van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Er worden geen mededelingen gedaan over de reden van het grondonderzoek. Net als gisteren worden bewoners van de straat op afstand gehouden. Ze krijgen geen informatie.

Een woordvoerder van de politie wil enkel kwijt dat het gaat om een 'lopend onderzoek'.